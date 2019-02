தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த மசோதா வடகிழக்கு மாநிலங்களை பாதிக்காது பிரதமர் மோடி உறுதி + "||" + Citizenship Amendment Bill Will not affect the Northeastern states Prime Minister Modi confirmed

குடியுரிமை திருத்த மசோதா வடகிழக்கு மாநிலங்களை பாதிக்காது பிரதமர் மோடி உறுதி