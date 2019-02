தேசிய செய்திகள்

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உடன் கூட்டணி என்பது பேரழிவு என்பதை ராகுல் ஒத்துக்கொண்டார் - சோமன் மித்ரா + "||" + Rahul Gandhi agrees alliance with Trinamool would be disaster Bengal Congress chief

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உடன் கூட்டணி என்பது பேரழிவு என்பதை ராகுல் ஒத்துக்கொண்டார் - சோமன் மித்ரா