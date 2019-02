தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் இன்று அதிகாலை நிலநடுக்கம் + "||" + Earthquake with a magnitude of 4.2 on the Richter Scale hit Jammu and Kashmir at 4:23 am today.

ஜம்மு காஷ்மீரில் இன்று அதிகாலை நிலநடுக்கம்