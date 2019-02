தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் பதவி அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது: பட்னாவிஸ் + "||" + PM's post booked for next two general elections: Fadnavis

பிரதமர் பதவி அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது: பட்னாவிஸ்