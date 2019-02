தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ஒழிக என்று கூறினால் சிக்கன் லெக் பீஸில் 10 ரூபாய் தள்ளுபடி நூதன அறிவிப்பு + "||" + Say Pakistan Murdabad at this Chhattisgarh food stall, get Rs 10 off on chicken leg piece

