தேசிய செய்திகள்

பழங்குடிகள் வெளியேற்றம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவுக்கு எதிராக சீராய்வு மனு தாக்கல் காங்கிரஸ் முதல்வர்களுக்கு ராகுல் வலியுறுத்தல் + "||" + Rahul asks CMs of Cong ruled states to file review petition against SC order on eviction of tribals

பழங்குடிகள் வெளியேற்றம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவுக்கு எதிராக சீராய்வு மனு தாக்கல் காங்கிரஸ் முதல்வர்களுக்கு ராகுல் வலியுறுத்தல்