தேசிய செய்திகள்

கங்கையில் நீராடுவதால் செய்த பாவம் தீராது பிரதமர் மோடியை கடுமையாக விமர்சித்த மாயாவதி + "||" + Holy Dip At Kumbh Wont Wash Away Sins Mayawati Says In Jab At PM Modi

கங்கையில் நீராடுவதால் செய்த பாவம் தீராது பிரதமர் மோடியை கடுமையாக விமர்சித்த மாயாவதி