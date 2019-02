தேசிய செய்திகள்

எதிரியின் முன்பு அமைதியாக இருந்தால் கோழை என்று நினைப்பர் - ராணுவம் கவிதை + "||" + If you are silent in front of the enemy, you think the coward - the army is poetry

