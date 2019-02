தேசிய செய்திகள்

இமாச்சல பிரதேசத்தில் பள்ளி - கல்லூரிகளுக்கு 2 நாட்கள் விடுமுறை + "||" + Himachal Pradesh All educational institutions in Kinnaur district to remain closed for two days - 27 and 28 February - due to snowfall.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் பள்ளி - கல்லூரிகளுக்கு 2 நாட்கள் விடுமுறை