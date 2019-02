தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான மிக் ரக போர் விமானம் விபத்தில் சிக்கியது; 2 பேர் பலி + "||" + IAF jet crashes in Budgam district of Jammu and Kashmir, 2 died

காஷ்மீரில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான மிக் ரக போர் விமானம் விபத்தில் சிக்கியது; 2 பேர் பலி