தேசிய செய்திகள்

சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட இந்திய விமானியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் - இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் + "||" + India objects to Pakistans display of an injured IAF personnel

சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட இந்திய விமானியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் - இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம்