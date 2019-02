தேசிய செய்திகள்

பதற்றத்தை அதிகரிக்க இந்தியா விரும்பவில்லை : சீன மாநாட்டில் சுஷ்மா சுவராஜ் விளக்கம் + "||" + India does not want to boost tensions: Sushma Swaraj

பதற்றத்தை அதிகரிக்க இந்தியா விரும்பவில்லை : சீன மாநாட்டில் சுஷ்மா சுவராஜ் விளக்கம்