தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் கின்னஸ் உலக சாதனைக்காக நீண்ட தொலைவுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட 500 அரசு பேருந்துகள் + "||" + UPSRTC attempts Guinness Book of World Records for the longest fleet of 500 buses

உத்தரபிரதேசத்தில் கின்னஸ் உலக சாதனைக்காக நீண்ட தொலைவுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட 500 அரசு பேருந்துகள்