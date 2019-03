தேசிய செய்திகள்

பாறைகளில் விளம்பரம் செய்வதை தடுப்பது குறித்து அறிக்கை வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Reporting to prevent advertisements in rocks - Supreme Court directive to the Tamil Nadu government

