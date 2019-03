தேசிய செய்திகள்

இந்திய ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத்திற்கு பரம் விஷிஷ்ட் சேவா விருது + "||" + Army Chief General Bipin Rawat conferred with Param Vishisht Seva Medal by President Ram Nath Kovind, at Rashtrapati Bhawan

