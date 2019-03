தேசிய செய்திகள்

‘உயிருக்கு போராடியவர்களை காப்பாற்றாமல் செல்போனில் படம் பிடித்தனர்’ - மும்பை நடைமேம்பால விபத்தில் காயமடைந்தவர் வேதனை + "||" + 'Shot in the cell phone without protecting the lives of the survivors' - Mumbai bridge collapse Wounded Distress

‘உயிருக்கு போராடியவர்களை காப்பாற்றாமல் செல்போனில் படம் பிடித்தனர்’ - மும்பை நடைமேம்பால விபத்தில் காயமடைந்தவர் வேதனை