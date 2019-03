தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு, வாரணாசியில் பிரதமர் மோடி, அத்வானி தொகுதியில் அமித்ஷா போட்டி + "||" + BJP first list out, PM to contest from Varanasi, Amit Shah from Gandhinagar

பா.ஜனதா வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு, வாரணாசியில் பிரதமர் மோடி, அத்வானி தொகுதியில் அமித்ஷா போட்டி