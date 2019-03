தேசிய செய்திகள்

என்னை எதிர்த்து யார் போட்டியிட்டாலும் ‘சந்திரபாபுநாயுடுவையே போட்டியாக நினைக்கிறேன்’ நடிகை ரோஜா பேட்டி + "||" + I think Chandrababhayudu is the competition - actress Roja interview

என்னை எதிர்த்து யார் போட்டியிட்டாலும் ‘சந்திரபாபுநாயுடுவையே போட்டியாக நினைக்கிறேன்’ நடிகை ரோஜா பேட்டி