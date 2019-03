தேசிய செய்திகள்

மத்தியில் ஆட்சியமைப்பதில் பிஜு ஜனதா தளம் முக்கிய இடம் வகிக்கும் - நவீன் பட்நாயக் + "||" + BJD will play decisive role in govt formation at Centre Naveen Patnaik

மத்தியில் ஆட்சியமைப்பதில் பிஜு ஜனதா தளம் முக்கிய இடம் வகிக்கும் - நவீன் பட்நாயக்