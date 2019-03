தேசிய செய்திகள்

கடந்த 2014 ஆண்டை விட 2019 தேர்தலில் முதல் முறை வாக்களிக்கும் வாக்காளர்கள் குறைவு + "||" + In the 2014 elections in 2014 more than the year 2014 The first time voter turnout is low

கடந்த 2014 ஆண்டை விட 2019 தேர்தலில் முதல் முறை வாக்களிக்கும் வாக்காளர்கள் குறைவு