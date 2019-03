தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா பணக்காரர்களுக்கு பணம் கொடுக்கிறது, நாங்கள் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க உள்ளோம் - ராகுல் காந்தி + "||" + If BJP has given money to rich Congress assures money to poor Rahul Gandhi

