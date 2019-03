தேசிய செய்திகள்

அரவக்குறிச்சி, ஓட்டப்பிடாரம், திருப்பரங்குன்றம் 3 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் இல்லை உரிய நேரத்தில் நடத்தப்படும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தேர்தல் கமிஷன் தகவல் + "||" + Aravakurichi, Ottapidaram, Thiruparankundam 3 block No polling In the Supreme Court Election Commission Information

