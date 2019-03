தேசிய செய்திகள்

டுவிட்டரில் பாடல் வெளியிட்டார்: ராணுவ வீரர்களுக்கு லதா மங்கேஷ்கர் கவிதாஞ்சலி - பிரதமர் மோடி பாராட்டு + "||" + The song was released on Twitter: Latha Mangeshkar Kidanjali for the soldiers - Prime Minister Modi appreciated

டுவிட்டரில் பாடல் வெளியிட்டார்: ராணுவ வீரர்களுக்கு லதா மங்கேஷ்கர் கவிதாஞ்சலி - பிரதமர் மோடி பாராட்டு