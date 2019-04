தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் பதவி மீது மாயாவதி ஆசை“வாய்ப்பு கிடைத்தால் மத்தியில் சிறந்த அரசைத் தருவோம்” என பேட்டி + "||" + Mayawati wants to be prime minister

