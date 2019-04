தேசிய செய்திகள்

கடலில் உயிருக்கு போராடிய இளைஞரை காப்பாற்றிய கடற்படை அதிகாரிக்கு குவியும் பாராட்டு + "||" + Naval Officer Rescues Man From Drowning In Kerala, Praised For Courage

கடலில் உயிருக்கு போராடிய இளைஞரை காப்பாற்றிய கடற்படை அதிகாரிக்கு குவியும் பாராட்டு