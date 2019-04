தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் எப். 16 விமானங்களை பயன்படுத்தியது தொடர்பாக மறுக்க முடியாத ஆதாரம் வெளியீடு + "||" + Have irrefutable proof of Pakistan using F 16 Indian Air Force

பாகிஸ்தான் எப். 16 விமானங்களை பயன்படுத்தியது தொடர்பாக மறுக்க முடியாத ஆதாரம் வெளியீடு