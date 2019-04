தேசிய செய்திகள்

தேநீர் விற்பனையாளர் மொழியில்தான் மோடி இப்போதும் பேசி வருகிறார் -பரூக் அப்துல்லா + "||" + Our PM Still Speaking 'Language of Tea-seller', Says Farooq Abdullah

தேநீர் விற்பனையாளர் மொழியில்தான் மோடி இப்போதும் பேசி வருகிறார் -பரூக் அப்துல்லா