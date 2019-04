தேசிய செய்திகள்

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 5.55 லட்சம் கோடி வாராக்கடன்களை ரத்து செய்த வங்கிகள் + "||" + Bad loans: 80 per cent of write offs in decade came in last five years

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 5.55 லட்சம் கோடி வாராக்கடன்களை ரத்து செய்த வங்கிகள்