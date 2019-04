தேசிய செய்திகள்

பிரசாரத்தில் வெறுப்பை தூண்டுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் எங்களுக்கு கிடையாது - தேர்தல் ஆணையம் + "||" + SC asks EC about action against Mayawati Adityanath for hate speeches

பிரசாரத்தில் வெறுப்பை தூண்டுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் எங்களுக்கு கிடையாது - தேர்தல் ஆணையம்