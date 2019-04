தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா தலைவர் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது ஷூ வீச்சு + "||" + Shoe hurled at BJP leader GVL Rao during media briefing at party headquarters in Delhi

பா.ஜனதா தலைவர் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது ஷூ வீச்சு