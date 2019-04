தேசிய செய்திகள்

கேரளா, குஜராத் உள்ளிட்ட 15 மாநிலங்களில் 117 தொகுதிகளில் பிரசாரம் இன்று மாலை ஓய்கிறது 23-ந் தேதி ஓட்டுப்பதிவு + "||" + Kerala, including Gujarat In 15 states Campaign in 117 seats 23 on voting

