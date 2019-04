தேசிய செய்திகள்

ஊழல் பணத்தால் பிரதமர் பதவியை வாங்க முடியாது : மம்தாவை சாடிய பிரதமர் மோடி + "||" + Modi Targets Mamata Over Fraud Says Cant Buy PM Post With Scam Money

ஊழல் பணத்தால் பிரதமர் பதவியை வாங்க முடியாது : மம்தாவை சாடிய பிரதமர் மோடி