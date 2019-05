தேசிய செய்திகள்

1,200 ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகளின் பணித்திறன் பற்றி மத்திய அரசு ஆய்வு + "||" + Nearly 1,200 IPS officers under scanner for non performance Home Ministry

1,200 ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகளின் பணித்திறன் பற்றி மத்திய அரசு ஆய்வு