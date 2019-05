தேசிய செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது முரண்பாடு ஏற்பட்டால் ஒப்புகைச்சீட்டு எண்ணிக்கையே கருத்தில் கொள்ளப்படும் தேர்தல் கமிஷன் தகவல்