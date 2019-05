தேசிய செய்திகள்

இந்திய ராணுவம் மோடிக்கானது கிடையாது, இந்திய தேசத்திற்கானது - அம்ரீந்தர் சிங் + "||" + Army does not belong to Modi, it is for the nation Capt Amarinder Singh

இந்திய ராணுவம் மோடிக்கானது கிடையாது, இந்திய தேசத்திற்கானது - அம்ரீந்தர் சிங்