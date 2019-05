தேசிய செய்திகள்

பிரக்யா சிங் போன்றவர்கள் இந்தியாவின் ஆன்மாவை கொலை செய்கிறார்கள் - கைலாஷ் சத்யார்த்தி + "||" + People like Pragya killing soul of India, says Kailash Satyarthi

பிரக்யா சிங் போன்றவர்கள் இந்தியாவின் ஆன்மாவை கொலை செய்கிறார்கள் - கைலாஷ் சத்யார்த்தி