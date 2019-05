தேசிய செய்திகள்

மேற்குவங்காள மாநிலத்தில் வன்முறை நடந்த தொகுதிகளில் மறுதேர்தல் நடத்த வேண்டும் : தேர்தல் கமி‌ஷனில் பா.ஜனதா மனு + "||" + West Bengal should be re-elected in violent constituencies: BJP's petition in Election Commission

மேற்குவங்காள மாநிலத்தில் வன்முறை நடந்த தொகுதிகளில் மறுதேர்தல் நடத்த வேண்டும் : தேர்தல் கமி‌ஷனில் பா.ஜனதா மனு