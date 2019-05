தேசிய செய்திகள்

நிலையான அரசு அமைய தெளிவான தீர்ப்பு வழங்கிய மக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் : துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு அறிக்கை + "||" + Congratulations to the people who gave the verdict of a constant government: Vice President Venkaiah Naidu

நிலையான அரசு அமைய தெளிவான தீர்ப்பு வழங்கிய மக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் : துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு அறிக்கை