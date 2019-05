தேசிய செய்திகள்

முழு பெரும்பான்மையுடன் தொடர்ந்து 2 தடவை ஆட்சியை பிடித்த காங்கிரஸ் அல்லாத முதல் பிரதமர் மோடி + "||" + Modi is the first non-Congress prime minister to rule 2 times with full majority

