தேசிய செய்திகள்

15 ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் படகில் நுழைய முயல்வதாக தகவல் : கேரள கடற்கரை பகுதிகள் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + 15 IS Terrorists are trying to enter the boat: Kerala coastal areas intensive surveillance

15 ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் படகில் நுழைய முயல்வதாக தகவல் : கேரள கடற்கரை பகுதிகள் தீவிர கண்காணிப்பு