தேசிய செய்திகள்

பீகாரில் வீட்டில் தீப்பிடித்ததில் ஐக்கிய ஜனதா தள முன்னாள் பெண் எம்.எல்.ஏ. மற்றும் அவரது கணவர் காயம் + "||" + Former JD (U) MLA Neeta Chaudhary and her legislator husband injured in fire

பீகாரில் வீட்டில் தீப்பிடித்ததில் ஐக்கிய ஜனதா தள முன்னாள் பெண் எம்.எல்.ஏ. மற்றும் அவரது கணவர் காயம்