தேசிய செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ஆம்புலன்ஸ் கொடுக்காததால் சிறுவன் சாவு + "||" + The boy died because the government did not give ambulance to the hospital

அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ஆம்புலன்ஸ் கொடுக்காததால் சிறுவன் சாவு