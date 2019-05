தேசிய செய்திகள்

குஜராத் : துறவறம் மேற்கொள்ளும் 12 வயது சிறுமி! + "||" + 12-year-old Khushi Shah from Surat takes 'diksha' to become a monk

குஜராத் : துறவறம் மேற்கொள்ளும் 12 வயது சிறுமி!