தேசிய செய்திகள்

8 புதிய மந்திரிகள் பதவி ஏற்றனர்நிதிஷ் குமார் மந்திரிசபை விஸ்தரிப்பில் பா.ஜனதாவுக்கு இடம் இல்லைமோடி அரசின் செயலுக்கு பதிலடியா? + "||" + Nitish Kumar extends to cabinet expansion There is no place for BJP

8 புதிய மந்திரிகள் பதவி ஏற்றனர்நிதிஷ் குமார் மந்திரிசபை விஸ்தரிப்பில் பா.ஜனதாவுக்கு இடம் இல்லைமோடி அரசின் செயலுக்கு பதிலடியா?