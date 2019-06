தேசிய செய்திகள்

அருணாசல பிரதேசத்தில் விபத்துக்குள்ளான விமானத்தின் கருப்பு பெட்டி, 13 பேர் சடலம் மீட்பு + "||" + All 13 bodies and black box of the AN 32 transport aircraft recovered

அருணாசல பிரதேசத்தில் விபத்துக்குள்ளான விமானத்தின் கருப்பு பெட்டி, 13 பேர் சடலம் மீட்பு