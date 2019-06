தேசிய செய்திகள்

அடுத்த 100 நாட்களில் 1 கோடி விவசாயிகளுக்கு கடன் அட்டை : மத்திய அரசு திட்டம் + "||" + Credit card for 1 crore farmers in next 100 days: Central Government Scheme

அடுத்த 100 நாட்களில் 1 கோடி விவசாயிகளுக்கு கடன் அட்டை : மத்திய அரசு திட்டம்