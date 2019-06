சிசிடிவி கேமராக்கள் உதவியால் மும்பை-புனே மார்க்கத்தில் ரெயில் விபத்து தவிர்ப்பு

மும்பை மற்றும் புனே மார்க்கத்தில் மலைப்பகுதியில் மழைக்காலங்களில் நேரிடும் பேரிடரை கண்காணிக்க சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டது. இப்போது அது பயனுள்ளது என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது. மலைப்பகுதியில் தண்டவாளத்தில் பாராங்கல் ஒன்று விழுந்துள்ளது. லோனாவாலா பகுதியில் இரவு 8:15 மணியளவில் விழுந்துள்ளது. இக்காட்சிகள் சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவாகியுள்ளது. மும்பை - கோல்ஹாபூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் அப்பகுதி வழியாக செல்வதற்கு முன்னதாக இச்சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> Maharashtra: A boulder fell on the railway tracks near Lonavala, around 8 pm on 13 June. Mumbai-Kolhapur 11023 Sahyadri Express was delayed for around 2 hours due to the boulder. All lines were made operational by 11 pm. (Video source: Central Railway CPRO) <a href="https://t.co/Jbq3iOSyRe">pic.twitter.com/Jbq3iOSyRe</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1139282461026742272?ref_src=twsrc%5Etfw">June 13, 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>