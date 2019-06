தேசிய செய்திகள்

கலாம் பிறந்த நாளை தேசிய மாணவர் தினமாக அறிவிக்க கோரிக்கை + "||" + Abdul Kalams birthday to be declared as National Students Day

கலாம் பிறந்த நாளை தேசிய மாணவர் தினமாக அறிவிக்க கோரிக்கை