தேசிய செய்திகள்

கடும் வெயில் காரணமாக பீகாரில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு + "||" + All government schools in Bihar to remain closed till June 22

கடும் வெயில் காரணமாக பீகாரில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு