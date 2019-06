தேசிய செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை முதல்வர் பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + Heavy penalty to be imposed on plastic ban violators in Tamil Nadu

பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை முதல்வர் பழனிசாமி உத்தரவு